Nach schweren Unwettern im Süden von Brasilien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens zwölf gestiegen.

Ein Sturm zerstörte zahlreiche Häuser in den Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul. Im brasilianischen Fernsehen war zu sehen, wie ein Dach in der Stadt Florianópolis komplett wegflog. Außerdem kam es zu Erdrutschen. Nach Angaben des Zivilschutzes sind die Unwetter Folge eines "außertropischen Zyklons" in Verbindung mit einer Kaltfront. Präsident Bolsonaro machte sich in einem Hubschrauber ein Bild von den besonders betroffenen Regionen in Santa Catarina.



Der Bundesstaat hatte bereits am Mittwoch den Notstand erklärt. Mehr als eine Million Haushalte waren dort vorübergehend von Stromausfällen betroffen.