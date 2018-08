Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen aus Venezuela hat der brasilianische Präsident Temer eine Dringlichkeitssitzung der Regierung einberufen.

Er kam mit dem Verteidigungs- und Außenminister zusammen sowie mit dem Ressortchef für öffentliche Sicherheit, um über die Lage in dem Grenzort Pacaraima zu beraten. Dort hatten gestern dutzende aufgebrachte Einwohner zwei Flüchtlingslager angegriffen und teilweise zerstört. Nach Angaben der Zeitung "O Globo" wurden hunderte Menschen gezwungen, zu Fuß zurück über die Grenze in Richtung Venezuela zu gehen. Auslöser der Gewalt war ein Überfall auf einen brasilianischen Händler, für den die Bewohner von Pacaraima Venezolaner verantwortlich machten.



Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Das hat zur Folge, dass immer mehr Menschen ihr Land verlassen. Nach Angaben brasilianischer Behörden haben im ersten Halbjahr 2018 rund 56.000 Venezolaner Bleiberecht in Brasilien beantragt.