Nach gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen aus Venezuela schickt Brasilien 120 Soldaten an die Grenze zu dem Nachbarland.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sollen auch Gesundheitsexperten in die Region entsandt werden. Präsident Temer beriet auf einer Dringlichkeitssitzung der Regierung über die Lage in dem Grenzort Pacaraima. Dort hatten gestern dutzende Einwohner zwei Flüchtlingslager angegriffen und teilweise zerstört. Laut der Zeitung "O Globo" wurden hunderte Menschen gezwungen, zu Fuß zurück über die Grenze in Richtung Venezuela zu gehen. Auslöser der Gewalt war ein Überfall auf einen brasilianischen Händler, für den die Bewohner von Pacaraima Venezolaner verantwortlich machten.



Venezuela leidet unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Das hat unter anderem zur Folge, dass immer mehr Menschen das Land verlassen.