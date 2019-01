Die neue brasilianische Regierung unter Präsident Bolsonaro hat wie angekündigt damit begonnen, große Teile der Verwaltung auszutauschen.

Staatsminister Onyx Lorenzoni sagte nach der ersten Kabinettssitzung in Brasilia, man werde das Haus - Zitat - "säubern". Angestellte, die mit der Regierung ideologisch nicht auf einer Linie lägen, würden entlassen. Ziel sei es, die sozialistischen und kommunistischen Ideen aus den Ministerien zu verbannen, betonte Lorenzoni. In seinem eigenen Ministerium habe er bereits 300 Angestellte entlassen, in den übrigen könne nun ähnlich verfahren werden. Mitarbeiter, die ein Auswahlverfahren für den öffentlichen Dienst durchlaufen haben, sind den Angaben zufolge von der Maßnahme nicht betroffen.



Der Rechtspopulist Bolsonaro strebt eine radikale Abkehr von der bisherigen Politik seines Landes an. Er hatte kurz vor seinem Amtsantritt eine ideologische Säuberung der Regierung angekündigt.