Wegen der Gefahr eines weiteren Dammbruchs in einer Eisenerzmine in Brasilien sind rund 24.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Das Unternehmen Vale, das die Mine betreibt, hatte zuvor an einem Rückhaltebecken erhöhte Wasserstände gemessen und Alarm ausgelöst. Am Freitag war bereits ein Damm der Mine gebrochen. Als Folge ergossen sich rund zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm über die Anlage und nahe liegende Siedlungen. 37 Tote wurden geborgen, mehr als 250 Menschen werden noch vermisst. Die Suche nach Verschütteten musste wegen der erneuten Dammbruchgefahr vorerst eingestellt werden.