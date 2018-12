Der neue brasilianische Präsident Bolsonaro wird heute vereidigt.

Er will zunächst eine Messe in der Kathedrale der Hauptstadt Brasilia besuchen und anschließend im Kongress seinen Amtseid ablegen. Seine Amtszeit beträgt vier Jahre. Der Rechtspopulist will nach eigenen Worten die Korruption in dem größten Land Lateinamerikas bekämpfen und die Kriminalität eindämmen. Kritiker sehen in Bolsonaro eine Gefahr für die Demokratie des Landes. Er hatte sich immer wieder abfällig über Schwarze und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur in Brasilien gelobt.