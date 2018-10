Der nächste brasilianische Präsident wird in einer Stichwahl in drei Wochen ermittelt.

Aus dem gestrigen ersten Wahlgang ging der rechtsgerichtete Politiker Bolsonaro als Sieger hervor. Wie die Wahlkommission in Brasilia mitteilte, erreichte Bolsonaro mehr als 46 Prozent der Stimmen. Weil er aber die absolute Mehrheit verfehlte, muss er am 28. Oktober in einer zweiten Runde gegen den Zweitplatzierten Haddad antreten. Auf den Kandidaten der Arbeiterpartei entfielen gut 29 Prozent der Stimmen.



Bolsonaro hatte im Wahlkampf die frühere Militärdiktatur gelobt und war mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Haddad war erst spät nominiert worden. Die Arbeiterpartei hielt lange an dem früheren Präsidenten Lula da Silva fest, der aber nach einer Verurteilung wegen Korruption nicht selbst antreten durfte.