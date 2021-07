Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat Ermittlungen gegen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen Korruptionsvorwürfen eröffnet. Hintergrund ist die Bestellung von 20 Millionen Dosen des indischen Corona-Impfstoffs Covaxin. Die Einleitung eines Strafverfahrens könnte zur Amtsenthebung des Staatschefs führen.

Wie die rasilianische Nachrichtenagentur "Agência Brasil" berichtet, gab die zuständige Richterin einem Antrag der Generalstaatsanwaltschaft zu Ermittlungen statt. Eine Gruppe von Senatoren hatte Strafanzeige gegen Bolsonaro wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch gestellt, weil er von Korruption im Zusammenhang mit dem staatlichen Kauf von Corona-Impfstoff aus Indien gewusst haben, aber nicht eingeschritten sein soll.

"Ungewöhnlicher Druck" bei der Abwicklung des Deals

Der Covaxin-Deal stand zuletzt auch im Mittelpunkt eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die Handlungen und Unterlassungen von Präsident Bolsonaro in der Corona-Pandemie untersucht hat. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums hatte von einem "ungewöhnlichen Druck" bei der Abwicklung des Impfstoffdeals im Gesamtwert von mehr als 300 Millionen Dollar (253 Millionen Euro) berichtet.



Der Preis von 15 Dollar soll zudem der höchste sein, den das Gesundheitsministerium bisher bereit gewesen sei, für eine Dosis zu zahlen. Dabei soll das Gesundheitsministerium den in Indien entwickelten und hergestellten Impfstoff bestellt haben, bevor dieser in Brasilien überhaupt zugelassen worden sei. Ein Abgeordneter sagte aus, Präsident Bolsonaro über diese Ungereimtheiten informiert zu haben. Bolsonaro bestreitet das.

Strafverfahren könnte zur Amtsenthebung führen

Ein Strafverfahren gegen den Präsidenten könnte zu dessen Amtsenthebung führen. Voraussetzung wäre eine Anklageerhebung durch den brasilianischen Generalstaatsanwalt Aras. Dieser gilt allerdings als Verbündeter Bolsonaros.



Der Rückhalt des Präsidenten in der Bevölkerung schwindet seit geraumer Zeit deutlich. In Umfragen liegt er weit hinter dem Präsidentschaftskandidaten und früheren Staatschef da Silva. In Brasilien wird im kommenden Jahr ein neues Staaatsoberhaupt gewählt.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.