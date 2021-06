In Brasilien müssen zwei weitere Prozesse gegen den ehemaligen Präsidenten Lula da Silva neu aufgerollt werden.

Ein Richter des Obersten Gerichtshofs erklärte, das Gericht in Curitiba nicht befugt gewesen, die Prozesse zu führen. Die Fälle müssen nun vor einem Bundesgericht in Brasília neu aufgerollt werden. Im März waren bereits alle Korruptionsurteile gegen Lula aufgehoben worden. Der frühere Präsident hatte die Verfahren gegen ihn stets als politisch motiviert zurückgewiesen und erklärt, dass der zuständige Richter in Curitiba nicht unabhängig sei.



Mit der Aufhebung der Urteile in den Korruptionsverfahren darf sich Lula wieder für öffentliche Ämter bewerben. Er könnte somit 2022 den amtierenden Präsidenten Bolsonaro bei der Wahl herausfordern.

