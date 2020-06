Das oberste Gericht Brasiliens hat Razzien in den Armenvierteln von Rio de Janeiro bis auf weiteres untersagt.

Im Urteil heißt es, Polizeieinsätze dieser Art dürften während der Corona-Pandemie nur noch in absoluten Ausnahmefällen und mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft stattfinden. Hintergrund ist wachsende Kritik an unverhältnismäßiger Polizeigewalt in den Favelas. Der zuständige Richter erklärte, das Vorgehen der Polizei sei schon vor der Pandemie "bedenklich" gewesen. Jetzt aber stelle die Pandemie die Zweckmäßigkeit der Razzien endgültig in Frage und bedeute ein großes Risiko für die Bewohner.



Im Urteil wird Bezug genommen auf das Schicksal eines 14-jährigen Jungen, der am 18. Mai während eines Polizeieinsatzes in der Favela Salgueiro durch dutzende Schüsse getötet worden war. Dies führte im Bundessaat Rio de Janeiro zu Protesten. Wie in den USA steht auch die Polizei in Brasilien häufig wegen unverhältnismäßiger Gewaltanwendung in der Kritik. Der rechtsradikale Präsident Bolsonaro befürwortet dagegen das Vorgehen der Polizei.