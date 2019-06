Der im Zentrum des größten Korruptionsskandals Lateinamerikas stehende Odebrecht-Konzern hat einen Insolvenzantrag gestellt.

Das Unternehmen wolle Schulden in Höhe von umgerechnet fast 12 Milliarden Euro restrukturieren, teilte Odebrecht in Sao Paolo mit. Der Antrag betreffe den Mutterkonzern sowie eine Reihe von Tochtergesellschaften. Die wirtschaftlichen Aktivitäten würden fortgesetzt.



Der Baukonzern soll nach Schätzungen der US-Justiz 785 Millionen Dollar an Schmiergeld gezahlt haben, um an lukrative Staatsaufträge zu kommen. In zahlreichen Ländern der Region wird gegen Hunderte Politiker, Unternehmer und Beamte ermittelt.