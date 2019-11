In Brasilien hat das Parlament einer Lockerung des Waffenrechts zugestimmt.

Das neue Gesetz sieht vor, dass künftig Jäger, Sportschützen und Sammler leichter an Waffen kommen. Die Neuordnung fiel aber nicht so weitgehend aus, wie Präsident Bolsonaro es ursprünglich gefordert hatte. Im Mai hatte Bolsonaro ein Dekret unterzeichnet, das das Tragen etwa von Pistolen in der Öffentlichkeit erleichterte. Nach heftiger Kritik zog der Präsident, der schon im Wahlkampf eine Lockerung der Waffengesetze versprochen hatte, das Dekret aber wieder zurück.