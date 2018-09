Die Polizei in Brasilien strebt ein Gerichtsverfahren gegen Präsident Temer wegen Korruptionsverdachts an.

Das Oberste Gericht des Landes gab bekannt, einen Bericht der Sicherheitsbehörden erhalten zu haben, laut dem es Hinweise darauf gibt, dass Temer Bestechungsgeld von einem Baukonzern erhalten haben soll. Die Unterlagen würden an Generalstaatsanwältin Dodge übergeben, die wiederum über eine Anklage entscheiden müsse. Es wäre Temers dritte seit seiner Amtsübernahme 2016.



Wenn Dodge das Verfahren weiterführen will, muss eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus des Parlaments für Temers Suspendierung aus dem Amt stimmen. Nur dann könnte er vor Gericht gestellt werden. Bereits zweimal haben die Parlamentarier dagegen votiert. Temers Amtszeit endet am 31. Dezember.