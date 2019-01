Brasiliens neuer Präsident Bolsonaro hat das Waffenrecht per Dekret gelockert.

Künftig können Bürger in dem südamerikanischen Land bis zu vier Schusswaffen kaufen und zu Hause oder am Arbeitsplatz aufbewahren. "Das Volk wolle Waffen und Munition kaufen, und man könne ihm das nicht verweigern, sagte Bolsonaro bei der Unterzeichnung des Erlasses. Er hatte diesen Schritt bereits im Wahlkampf angekündigt. Bislang mussten Brasilianer einzeln nachweisen, warum sie eine Waffe benötigen. Das Recht, welche im öffentlichen Raum zu tragen, wird in dem Dekret nicht behandelt. Auch andere Beschränkungen bleiben bestehen. So müssen Waffenkäufer ihre psychologische Befähigung nachweisen.



Brasilien ist eines der gewalttätigsten Länder der Welt. Im Jahr 2017 wurden über 63.000 Menschen getötet. Bolsonaro hatte die Lockerung mit einem verbesserten Schutz der Bevölkerung begründet. Kritiker gehen hingegen davon aus, dass mehr Waffen die Gewalt noch weiter verschärfen könnten.