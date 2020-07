Der brasilianische Präsident Bolsonaro hat ein Gesetz des Kongresses zur Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mit seinem Veto in Teilen gestoppt.

Er strich Artikel, in denen das Tragen von Masken in öffentlichen Gebäuden, Geschäften und Kirchen vorgeschrieben wird. Einer Maskenpflicht in Bussen und Taxen stimmte er dagegen zu. Bolsonaro verhinderte zudem die Anordnung, dass die Behörden Masken an ärmere Bevölkerungsschichten verteilen müssen. Der Präsident begründete sein Vorgehen damit, dass die Maskenpflicht die Privatsphäre der Bürger verletze und damit verfassungswidrig sei. Der Kongress kann das Veto überstimmen.



Bolsonaro hat das Corona-Virus häufig verharmlost, trägt in der Regel keine Maske und ignoriert auch Hygiene- und Abstandsregeln. Brasilien verzeichnet weltweit bislang die zweimeisten Infektionen und Todesopfer nach den USA.