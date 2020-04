In Brasilien ist Präsident Bolsonaro vor Gericht damit gescheitert, einen Vertrauten als Chef der Bundespolizei einzusetzen.

Ein Richter am Obersten Gericht in Brasília hob die Ernennung von Geheimdienstchef Ramagem zum neuen Leiter der Behörde vorläufig auf. Die Ernennung Ramagems sei nicht vereinbar mit den verfassungsrechtlichen Prinzipien der Unparteilichkeit, der Moral und dem öffentlichen Interesse, heißt es in dem Urteil.