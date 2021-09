Der rechtsextreme brasilianische Präsident Bolsonaro hat dem Obersten Gericht des Landes die Rechtsautorität abgesprochen.

Bolsonaro sagte in einer Rede am Unabhängigkeitstag vor zehntausenden Anhängern in Brasilia, er werde die Anordnungen des Gerichts nicht mehr befolgen. Der Präsident liefert sich bereits seit längerem einen Streit mit dem Obersten Gerichtshof, weil dieser Ermittlungen gegen ihn und sein Umfeld eingeleitet hat; es gab bereits mehrere Verhaftungen. Das Gericht wirft ihnen unter anderem die systematische Verbreitung von Falschinformationen über das Wahlsystem des Landes vor. Bolsonaro hat das System - ähnlich wie der frühere US-Präsident Trump - mehrfach als anfällig für Manipulationen bezeichnet, ohne Beweise dafür vorzulegen. Dem Staatschef droht laut Umfragen eine deutliche Niederlage gegen den linksgerichteten Ex-Präsidenten Lula da Silva.

