Der brasilianische Präsident Bolsonaro will sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen.

Dies sei sein gutes Recht, schrieb er in einer Twitter-Nachricht. Zugleich sicherte Bolsonaro zu, dass ein Impfstoff nach seiner Zulassung durch die Gesundheitsbehörde der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung gestellt werde.



Gesundheitsexperten kritisierten die Impf-Weigerung des Präsidenten. Das brasilianische Institut für gesundheitspolitische Studien äußerte die Befürchtung, dass es Bolsonaros Anhänger ihm gleichtun könnten. Dann würde es schwierig, auf das nötige Mindestniveau einer Impfung von 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung zu kommen, hieß es.



Brasilien verzeichnet in absoluten Zahlen die weltweit drittmeisten Infektionen und die zweitmeisten mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle. Der rechtsextreme Staatschef war im vergangenen Juli an Covid-19 erkrankt. Er ist ein Gegner harter Corona-Schutzmaßnahmen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.11.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.