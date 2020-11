Der brasilianische Präsident Bolsonaro will sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen.

Dies sei sein gutes Recht, schrieb er in einer Twitter-Nachricht. Zugleich sicherte Bolsonaro zu, dass ein Impfstoff nach seiner Zulassung durch die Gesundheitsbehörde der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung gestellt werde.



Gesundheitsexperten kritisierten die Impf-Weigerung des Präsidenten. Das brasilianische Institut für gesundheitspolitische Studien äußerte die Befürchtung, dass es Bolsonaros Anhänger ihm gleichtun könnten. Dann würde es schwierig, auf das nötige Mindestniveau einer Impfung von 70 bis 75 Prozent der Bevölkerung zu kommen, hieß es.



Brasilien verzeichnet in absoluten Zahlen die weltweit drittmeisten Infektionen und die zweitmeisten mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle. Der rechtsextreme Staatschef war im vergangenen Juli an Covid-19 erkrankt. Er ist ein Gegner harter Corona-Schutzmaßnahmen.

