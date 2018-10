In Brasilien ist die Präsidentenwahl beendet.

Die Stimmlokale schlossen am späten Abend. Rund 147 Millionen Wähler waren verpflichtet, ihre Stimme abzugeben. Von den 13 Kandidaten gilt der rechtspopulistische Politiker Bolsonaro als aussichtsreichster Bewerber. Er hatte im Wahlkampf die einstige Militärdiktatur in Brasilien gelobt und war mit rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Ebenfalls Chancen hat der linke Kandidat Haddad von der Arbeiterpartei. Er bewarb sich stellvertretend für den früheren Präsidenten Lula, der wegen Korruption im Gefängnis sitzt.



Mit ersten Prognosen zum Wahlausgang wird in Kürze gerechnet. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erzielen, treffen die beiden erfolgreichsten Kandidaten Ende des Monats in einer Stichwahl erneut aufeinander.