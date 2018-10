In Brasilien wird heute ein neuer Präsident gewählt.

Laut Umfragen liegt der ultra-rechte Kandidat Bolsonaro vorn - vor dem linken Bewerber Haddad, der anstelle des früheren Präsidenten Lula da Silva antritt. Dieser sitzt wegen Korruption im Gefängnis. Sollte kein Bewerber in der ersten Runde die absolute Mehrheit erzielen, kommt es zu einer Stichwahl am 28. Oktober.



Bolsonaro ist wegen seiner rassistischen, frauen- und schwulenfeindlichen Aussagen umstritten. Zudem lobt er die Militärdiktatur und plädiert für eine Politik der harten Hand. Brasilien, das größte Land Lateinamerikas, steckt in einer Krise. Nach einer schweren Rezession erholt sich die Wirtschaft nur langsam. Durch die jüngsten Korruptionsskandale ist fast die gesamt politische Klasse diskreditiert.