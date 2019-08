Jahr für Jahr stecken Farmer in Brasilien bereits abgeholzte Flächen in Brand, um neue Weiden und Äcker zu erschließen. Wegen der teils heftigen Brände ist diese Praxis jetzt in die Kritik geraten. Künftig soll wenigstens in der Trockenzeit nicht mehr gezündelt werden - das entschied die Regierung.

Für einen Zeitraum von 60 Tagen dürften ab sofort keine Feuer mehr gelegt werden, um Weide- und Ackerland auf abgeholzten Flächen zu erschließen, heißt es in einem in Brasilia veröffentlichten Dekret von Präsident Bolsonaro. Ausnahmen gibt es für indigene Völker, die Ackerbau zur Selbstversorgung betreiben.

UNO-Generalsekretär Guterres fordert Wiederaufforstung

Unterdessen forderte UNO-Generalsekretär Guterres rasche internationale Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände in Brasilien und anderen Ländern Südamerikas. Die Wälder müssten mit allen Mitteln geschützt werden, erklärte Guterres auf einer Konferenz im japanischen Yokohama. Die Weltgemeinschaft habe bislang nicht genug für deren Erhaltung getan. Nun sei eine konsequente Wiederaufforstung vonnöten. Die Vereinten Nationen seien in Kontakt mit den Regierungen der Länder, in denen es brennt.



In Brasilien wüten derzeit die schwersten Brände seit Jahren, etwa die Hälfte davon in der Amazonasregion. Nach Einschätzung von Umweltschützern stecken meist Farmer bereits abgeholzte Flächen in Brand, um neue Weideflächen und Ackerland für den Soja-Anbau zu schaffen. Brasilien ist deshalb international unter Druck geraten. Bolsonaro sieht im Regenwald vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial.