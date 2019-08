Die brasilianische Regierung hat die Brandrodung während der Trockenzeit verboten.

Für einen Zeitraum von 60 Tagen dürften ab sofort keine Feuer mehr gelegt werden, um Weide- und Ackerland zu erschließen, heißt es in einem in Brasilia veröffentlichten Dekret von Präsident Bolsonaro. Ausnahmen gibt es für indigene Völker, die Ackerbau zur Selbstversorgung betreiben.



In Brasilien wüten derzeit die schwersten Brände seit Jahren, etwa die Hälfte davon in der Amazonasregion. Nach Einschätzung von Umweltschützern stecken meist Farmer und Viehzüchter Flächen in Brand. Bolsonaro sieht im Regenwald vor allem ungenutztes wirtschaftliches Potenzial. Brasilien ist wegen der Brände international unter Druck geraten.