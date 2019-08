Angesichts der verheerenden Waldbrände im brasilianischen Amazonasgebiet hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet.

Im Bundesstaat Pará solle geprüft werden, warum der von Bauern angekündigte "Tag des Feuers" vor einer Woche nicht verhindert worden sei, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit. Medienberichten zufolge hatten Farmer in einer koordinierten Aktion große Flächen in Brand gesteckt, um Platz für neue Weideflächen zu schaffen.



In Brasilien soll es derzeit rund 73.000 Brände geben. Präsident Bolsonaro beschuldigte indirekt Umweltschutzorganisationen. Laut einem Medienbericht sagte er, die Organisationen hätten möglicherweise kriminelle Handlungen begangen, um ihn in Verruf zu bringen.