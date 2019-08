Einer noch unveröffentlichten Studie des brasilianischen Weltraumforschungsinstituts INPE zufolge hat die Zerstörung des Regenwalds drastisch zugenommen.

Wie in verschiedenen Medien zu lesen ist, zeigen die Satelliten-Daten der Organisation einen Anstieg der Abholzung und Brandrodung um 88 Prozent binnen eines Jahres. Allein im Juni gingen demnach 920 Quadratkilometer Regenwald verloren. Der brasilianische Präsident Bolsonaro zweifelte die Angaben des Instituts an. Auf Druck der Regierung wurde der Leiter des Weltraumforschungsinstituts, Galvao, inzwischen entlassen. Bolsonaro kündigte an, den Regenwald besser schützen zu wollen.



Vor kurzem hatte der Regierungschef aber noch den Vorschlag gemacht, geschützte Regenwaldregionen für die Landwirtschaft zu erschließen. Ein großer Teil der abgeholzten Flächen wird zur Rinderzucht sowie zum Anbau von Soja genutzt.