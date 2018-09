In der brasilianischen Stadt Florianópolis hat eine Tagung der Internationalen Walfangkommission begonnen.

In seiner Eröffnungsansprache setzte sich Brasiliens Umweltminister Duarte für einen Umbau der Organisation zu einer Walschutzkommission ein. Dagegen will Japan eine Aufhebung des seit 1986 gültigen Walfang-Moratoriums durchsetzen. Bislang ist der Walfang nur über rechtliche Schlupflöcher möglich. Japan jagt offiziell aus wissenschaftlichen Gründen. Norwegen und Island haben Einspruch gegen das Moratorium eingelegt und sind deshalb nicht an das Verbot gebunden.



Die Tagung mit Vertretern aus 88 Staaten läuft bis zum Freitag.