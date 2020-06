In Brasilien hat der umstrittene Bildungsminister Weintraub nach rund 14 Monaten im Amt seinen Rücktritt eingereicht.

Dies gab er in einem im Internet veröffentlichten Video bekannt. Der frühere Investment-Banker wechselt nach eigenen Angaben zur Weltbank. Gründe für seinen Rücktritt nannte er nicht.



Weintraub war in den vergangenen Wochen unter anderem durch rassistische Ausfälle gegen China und Beleidigungen des Obersten Gerichtshofs in die Kritik und ins Visier der Justiz geraten.



Weintraub hatte sein Amt angetreten, um gegen einen - Zitat - "Kultur-Marxismus" an den brasilianischen Schulen und Universitäten vorzugehen. Unter anderem wandte er sich gegen die Lehre in den Studienfächern Philosophie, Anthropologie und Soziologie.