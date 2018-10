Brasiliens künftiger Präsident Bolsonaro will das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium zusammenlegen.

Das teilte der Abgeordnete Lorenzoni in Brasilia mit. Naturschützer reagierten alarmiert. Sie befürchten, dass der Umweltschutz den Interessen der Agrarindustrie geopfert wird und sich die Abholzung des Regenwaldes in Brasilien beschleunigen könnte. - Bolsonaro tritt sein Amt im Januar an.