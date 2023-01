Wie die "Financial Times" meldet, soll das Vorhaben nächste Woche bei einem Gipfeltreffen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires diskutiert werden. Ziel sei es unter anderem, die Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar zu verringern. Die neue Währung könnte den Namen "sur" (Süden) tragen. Brasiliens neuer Präsident Lula da Silva reist heute in das Nachbarland Argentinien.

Die Idee einer gemeinsamen Währung wurde bereits 2019 in beiden Ländern erörtert. Nach Vorbehalten der brasilianischen Zentralbank wurde das Projekt aber nicht mehr weiter verfolgt.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.