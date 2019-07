UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat den Tod eines indigenen Stammesführers im brasilianischen Amazonasgebiet als Mord bezeichnet und verurteilt.

Dies sei ein beunruhigendes Symptom für die zunehmenden Übergriffe in Gebieten indigener Völker durch Bergleute, Holzfäller und Landwirte, erklärte Bachelet. Die Politik von Präsident Bolsonaro, zusätzliche Teile des Regenwalds für den Bergbau zu öffnen, werde gewaltsame Zwischenfälle, Einschüchterungen und Morden weiter Vorschub leisten. Bachelet rief die brasilianische Regierung auf, die - Zitat - "Invasion der indigenen Gebiete zu stoppen" und deren Rechte zu schützen. Bolsonaro selbst sagte vor Journalisten, die bisher vorliegenden Informationen enthielten keinen starken Beweis dafür, dass es sich um einen Mord handele.



Die Leiche des Stammesführers der Waiapi war am Dienstag vergangener Woche in einem Fluss im Bundesstaat Amapa gefunden worden. Am Freitag wurde sein Dorf von Bewaffneten überfallen.