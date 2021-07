In Brasilien hat die Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen Präsident Bolsonaro zu seiner Rolle in einem Korruptionsskandal eingeleitet.

Das gab die Behörde in der Hauptstadt Brasilia bekannt. Sie reagierte damit auf die Klage dreier Parlamentsabgeordneter gegen den rechtsextremen Staatschef. Die Politiker werfen Bolsonaro vor, von Korruption im Zusammenhang mit dem staatlichen Kauf von Corona-Impfstoff aus Indien gewusst zu haben, aber nicht eingeschritten zu sein. Ein Strafverfahren gegen den Präsidenten könnte zu dessen Amtsenthebung führen. Voraussetzung wäre eine Anklageerhebung durch den brasilianischen Generalstaatsanwalt Aras. Dieser gilt allerdings als Verbündeter Bolsonarios.



Der Rückhalt des Präsidenten in der Bevölkerung geht seit geraumer Zeit deutlich zurück. In Umfragen liegt er weit hinter dem Präsidentschaftskandidaten und früheren Staatschef da Silva. In Brasilien wird im kommenden Jahr ein neues Staaatsoberhaupt gewählt.

