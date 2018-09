Nach dem Großbrand im brasilianischen Nationalmuseum werden Vorwürfe gegen die Regierung laut.

Museumsdirektor Keller sagte, ein Teil der Tragödie hätte verhindert werden können. Es habe keine ausreichenden finanziellen Mittel für den Brandschutz gegeben. In Rio de Janeiro demonstrierten mehrere Tausend Menschen gegen die Regierung. Frankreich bot Brasilien ebenso wie die UNESCO Unterstützung an.



Der Brand war am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Millionen Exponate wurden zerstört.