Dissens mit Deutschland

Lula da Silva gilt als Kritiker des ukrainischen Präsidenten Selenskij. (AFP / NELSON ALMEIDA)

Das sagte der brasilianische Präsident Lula da Silva gestern nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz in der Hauptstadt Brasilia. Brasilien sei ein Land des Friedens. Deswegen wolle Brasilien keinerlei Beteiligung an diesem Krieg, auch nicht indirekt. Lula gilt als Kritiker von Präsident Selenskij. Er bekräftigte seine Ansicht, dass sowohl Russland als auch die Ukraine Schuld an dem Krieg tragen. China spiele bei möglichen Friedensgesprächen eine wichtige Rolle. Im März will Lula nach Peking reisen.

Brasilien zählt wie Russland, Indien, China und Südafrika zu den fünf so genannten BRICS-Staaten, die als Schwellenländer eine große ökonomische Bedeutung haben. Sie alle verhalten sich im Ukraine-Krieg neutral oder teilweise pro-russisch.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.