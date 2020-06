In Brasilien hat die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Corona-Virus gestorben sind, die Marke von 50.000 überstiegen.

Sie nahm nach Angaben des brasilianischen Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden um 641 zu, damit sind es jetzt 50.617 Todesopfer. Die Zahl der Infektionen liegt inzwischen bei rund 1.085.000. Damit verzeichnet Brasilien laut den Angaben der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität die weltweit zweitmeisten Todesopfer und Infektionen nach den USA.



Gemessen an der Einwohnerzahl liegt das Land bei den Todesfällen unter den 20 am stärksten betroffenen Staaten an sechster Stelle. Die meisten Toten pro 100.000 Einwohnern gab es demnach bislang in Großbritannien, Spanien und Italien.



Die Weltgesundheitsorganisation meldet unterdessen einen Rekordanstieg bei den weltweiten Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Nach ihren Angaben nahm die Zahl innerhalb eines Tages um 183.020 Fälle zu, die meisten davon in Nord- und Südamerika. Weltweit haben sich damit laut WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen angesteckt.