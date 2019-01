Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 34 gestiegen.

Weitere 23 Menschen wurden verletzt geborgen und in Krankenhäusern behandelt, wie die Feuerwehr mitteilte. Hunderte Menschen werden noch immer vermisst. Die Zahl der Todesopfer dürfte deshalb weiter steigen. Der Gouverneur der Region sagte, es sei unwahrscheinlich, noch viele Überlebende zu finden.



Der Damm war am Freitag gebrochen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Umweltschutzverbände fordern schon seit langem eine strengere Kontrolle der Bergbaukonzerne in Brasilien.