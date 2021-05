In mehreren brasilianischen Großstädten ist die Covid-Impfkampagne wegen Lieferengpässen ausgesetzt worden.

Laut Medienberichten wird derzeit in sieben Hauptstädten von Bundesstaaten keine zweite Dosis verimpft. Die Behörden in Rio de Janeiro hatten dies für ihre Stadt und das chinesische Präparat CoronaVac am Samstag bestätigt. Hier sollten die Zweitimpfungen für Menschen unter 70 Jahren zunächst ausgesetzt werden.



Brasilien hatte Mitte Januar mit der Impfkampagne begonnen. Bisher ist neben dem chinesischen Vakzin das Präparat von Astrazeneca im Einsatz. Seit gestern werden auch eine Million Impfdosen von Biotech/Pfizer im Land verteilt. In Brasilien sind bislang mehr als 400.000 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben.

