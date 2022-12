Dreitägige Staatstrauer

Der junge Pelé im Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft (Courtesy Netflix)

Pelé habe den Namen Brasiliens durch den Fußball in die Welt getragen, erklärte er. Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, erlag im Alter von 82 Jahren einem Krebsleiden. Er gilt als einer der besten Fußballspieler aller Zeiten. Mit Brasilien wurde er 1958, 1962 und 1970 Weltmeister. In 92 Länderspielen schoss er 77 Tore.

Außerdem holte Pelé mit seinem Verein FC Santos 26 nationale und internationale Titel, darunter zehn Landesmeisterschaften. Später spielte er mit Franz Beckenbauer beim US-Club Cosmos New York.

1999 wurde er vom Weltfußballverband FIFA gemeinsam mit dem Argentinier Diego Maradona zum "Weltfußballer des 20. Jahrhunderts" ernannt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.