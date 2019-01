In Brasilien hat der neue Präsident Bolsonaro den Amtseid abgelegt.

Der 63-jährige Rechtspopulist und Ex-Soldat erklärte nach der Zeremonie im Parlament von Brasilia, die Zeit des Sozialismus und der politischen Korrektheit sei vorbei. Er werde die Korruption und Kriminalität eindämmen und wolle für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze sorgen. Von den Schulen forderte Bolsonaro eine Abkehr von der, wie er formulierte, Gender-Ideologie, und eine Rückbesinnung auf jüdisch-christliche Werte.



Weite Teile der brasilianischen Opposition sehen in Bolsonaro eine Gefahr für die Demokratie des größten Landes in Südamerika. Er hat sich immer wieder abfällig über Schwarze und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur in Brasilien gelobt. Außerdem will er den Waffenbesitz erleichtern.



Bolsonaro hatte sich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegen den Kandidaten der Arbeitspartei, Haddad, durchgesetzt.