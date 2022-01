Brasiliens Präsident Bolsonaro wurde wegen Notfalls ins Krankenhaus eingeliefert. ( dpa/ AP | Eraldo Peres)

Der 66-Jährige leidet erneut unter einem Darmverschluss, wie er per Twitter mitteilte. Der Staatschef wurde per Flugzeug in eine Klinik in São Paolo gebracht. Bolsonaro war bereits Mitte Juli wegen eines Darmverschlusses mehrere Tage in einem Krankenhaus behandelt worden.

