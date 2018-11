In der slowakischen Hauptstadt Bratislava haben erneut tausende Menschen gegen Korruption und staatliche Willkür protestiert.

Die Veranstalter erklärten, die Kundgebung unter dem Motto "Für eine anständige Slowakei" sei ein klares Zeichen, dass die Menschen Hass und Verschwörungen ablehnten. Auch in anderen Städten des Landes gab es kleinere Versammlungen. Die Demonstrationen hatten im Februar nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an dem Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin begonnen und dauern bis heute an. Infolge der Proteste waren mehrere Minister zurückgetreten.