Bundesweit feiern heute vor allem jüngere Menschen "Halloween".

Seit der Dämmerung ziehen zumeist Kinder und Jugendliche als Geister, Monster oder Hexen verkleidet durch die Straßen und fordern von ihren Nachbarn Süßigkeiten nach dem Motto "Süßes oder Saures". Erhalten sie nichts, spielen sie ihnen ein Streich oder erschrecken sie. Darüber hinaus gibt es vielerorts Halloween-Partys.



Nach Ausschreitungen und Übergriffen in der Vergangenheit will die Polizei teilweise ihre Präsenz in der Halloween-Nacht erhöhen. Ein Sprecher in Berlin sagte, dabei stünden vor allem das Verhindern von Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen im Vordergrund. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hatten gestern an Feiernde appelliert, friedlich zu bleiben. Er warnte vor Tätlichkeiten und vor Würfen mit Gegenständen.

