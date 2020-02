Der Beginn des Straßenkarnevals wird von den Ereignissen in Hanau überschattet.

Der Faschingsumzug in Hanau wurde abgesagt. Auch in München findet die Faschingsveranstaltung auf dem Viktualienmarkt in diesem Jahr nicht statt. In Köln gedachten die Karnevalisten der Opfer, bevor der Straßenkarneval offiziell eröffnet wurde. Tausende Verkleidete hatten sich schon am Vormittag in der Altstadt versammelt. Allein in Köln setzt die Polizei 1.000 Beamte ein, um die Veranstaltungen zu sichern.