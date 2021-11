Unter teils strengen Corona-Auflagen wird heute um 11 Uhr 11 der Karneval eingeläutet.

Die Hochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz setzen dabei allesamt auf abgesperrte Feierzonen und 2G-Regeln. In Köln gilt dies für Karnevalsveranstaltungen in Kneipen und Gastronomie sowie in bestimmten Bereichen der Stadt. Auch in Düsseldorf müssen die Feiernden geimpft oder genesen sein. In Mainz wird erstmals Eintritt für die große Party auf dem Schillerplatz verlangt. Auch hier gilt 2G. Polizei und Ordnungsämter kündigten verschärfte Kontrollen an.



Das Kölner Dreigestirn muss auf die Karnevalseröffnung verzichten. Nachdem der Prinz positiv auf das Virus getestet worden war, sagte das gesamte Dreigestirn alle öffentlichen Auftritte in den kommenden Tagen ab.

