In Rio de Janeiro beginnt heute der weltberühmte Karneval.

Ein Vertreter der Stadtverwaltung übergibt symbolisch den Schlüssel an die Karnevalisten. In den kommenden Tagen werden in Brasilien zu den Straßenfesten wieder Millionen Feiernde erwartet, darunter hunderttausende Touristen.



Beim prestigeträchtigen Wettbewerb im Sambodrom treten die großen Sambaschulen gegeneinander an. Tausende Polizisten sind im Einsatz, um in der von hoher Kriminalität geprägten brasilianischen Stadt für Sicherheit zu sorgen.