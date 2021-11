Unter teils strengen Corona-Auflagen hat heute um 11 Uhr 11 der Karneval offiziell begonnen.

In den Hochburgen am Rhein gab es abgesperrte Feierzonen, zu denen nur Zutritt bekam, wer geimpft oder genesen ist. Diese 2G-Regel gilt auch in vielen Kneipen in Köln, Düsseldorf und Mainz. Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker verteidigte die Entscheidung gegen Kritik, Karnevalsfeiern auch während der Pandemie zu erlauben. Es habe genaue Einlasskontrollen gegeben, betonte die parteilose Politikerin. Sie glaube, dass sich viele Menschen den 11.11. nicht mehr einfach verbieten lassen würden. Außerdem sei sie der Ansicht, dass ein vollständiges Verbot wie im vergangenen Jahr rechtlich nicht mehr möglich gewesen wäre.



In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, auf denen eine große Menschenmenge etwa auf der Feiermeile an der Zülpicher Straße in Köln zu sehen ist. Die Polizei rief die Menschen inzwischen auf, das Viertel nicht mehr anzusteuern.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.