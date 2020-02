Heute startet vielerorts der Straßenkarneval.

Im Rheinland spricht man von Weiberfastnacht oder Altweiber, in Baden-Württemberg vom "Schmutzigen Donnerstag". Hundertausende verkleidete Menschen feiern auf den Straßen. Zur Absicherung ist die Polizei vor allem in Köln, Düsseldorf und Mainz mit Großaufgeboten im Einsatz. Zu dem Brauchtum gehört, dass die Frauen um 11 Uhr 11 die Macht in den Rathäusern übernehmen. Am Rosenmontag ziehen dann die großen Umzüge durch die Karnevalshochburgen.