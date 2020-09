Die Karnevalisten in Nordrhein-Westfalen müssen in dieser Session wegen der Corona-Pandemie starke Einschränkungen hinnehmen.

Auf den traditionellen Straßen-, Sitzungs- und Kneipenkarneval müsse man in diesem Jahr weitgehend verzichten, hieß es nach Beratungen der Karnevalsverbände mit der Landesregierung in Düsseldorf. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass nur eine klare Absage an geselligen Veranstaltungen wie Sitzungen, Bällen und Umzügen erfolgen könne, sagte der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Kuckelkorn. Staatskanzleichef Liminski betonte, für den Karneval könne keine Ausnahme von den geltenden Schutzbestimmungen wie etwa das Verbot von Straßenfesten gemacht werden. Das Landeskabinett in Düsseldorf wird am Mittwoch beraten.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.