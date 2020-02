Der Beginn des Straßenkarnevals ist von den Ereignissen in Hanau überschattet worden.

Der Umzug in der hessischen Stadt wurde abgesagt, ebenso wie die Faschingsveranstaltung auf dem Münchner Viktualienmarkt. In Köln gedachten die Karnevalisten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Reker der Opfer.



Tausende Verkleidete hatten sich schon am Vormittag in der Altstadt versammelt. Auch in Düsseldorf, Mainz und anderen Orten kamen Zehntausende zusammen.



Höhepunkt des Karnevals sind die Rosenmontagszüge, zu denen auch in diesem Jahr wieder hunderttausende Schaulustige erwartet werden.