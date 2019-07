Wissenschaftler der Universität Hohenheim warnen vor der Ausbreitung einer exotischen Zeckenart.

Die "Braune Hundezecke" sei eigentlich im Mittelmeerraum und in Nordafrika heimisch, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Die Zecke wurde in der Vergangenheit regelmäßig von Urlaubern und ihren Haustieren eingeschleppt, konnte sich aber bisher in Deutschland nicht etablieren. Das scheint sich nun zu ändern.



Laut Forscherteam wird die Zecke inzwischen häufiger auch bei Hunden entdeckt, die nie im Urlaub waren. Die Braune Hundezecke niste sich - anders als andere Arten - in Häusern und Wohnungen ein. Nun soll untersucht werden, ob die Zecke Krankheiten auf den Menschen übertragen kann.