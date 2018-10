Die Kohlekommission in Berlin berät über mögliche Strukturhilfen für die Braunkohlereviere.

Ob es bis zum Abend eine Einigung gibt, ist noch unklar. Umstritten ist weiterhin, welche Zusagen die Lausitz oder das Rheinische Revier bekommen sollen im Gegenzug für Zugeständnisse beim Ausstieg aus der Kohleförderung.



In Nordrhein-Westfalen geht die Polizei unterdessen weiter gegen Braunkohlegegner in der Nähe des Hambacher Forstes vor. Mehrere Aktivisten hatten Häuser in der Stadt Kerpen besetzt und sich geweigert, freiwillig zu gehen. Bereits in der Nacht räumte die Polizei ein Protestcamp auf einem Grundstück der RWE.